Brüssel (dts Nachrichtenagentur) – Apple hat nach Ansicht der EU-Kommission unrechtmäßige Steuervergünstigungen in Höhe von bis zu 13 Milliarden Euro in Irland erhalten. Den Betrag müsse Irland nun zurückfordern, teilte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Dienstag mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.