Immer mehr Briten wollen deutsche Staatsbürgerschaft

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) – Die Zahl der Briten, die offiziell zu Deutschen werden wollen, nimmt angeblich zu. Das sagte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier der „Welt am Sonntag“. „Wir stellen derzeit fest, dass etliche Briten die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen,“ sagte Bouffier.

Tür auf für den Fall, dass die Briten es sich anders überlegen

Gleichzeitig warb der stellvertretende CDU-Vorsitzende dafür, die Tür für die Briten noch offen zu halten: „Das demokratische Votum zum Brexit ist bedauerlich, aber anzuerkennen. Sollten die Briten es sich anders überlegen, was ich derzeit für unrealistisch halte, sind sie weiterhin in der Europäischen Union willkommen – auf Grundlage des im Februar von der EU ausgehandelten Reformpakets für Großbritannien“, sagte Bouffier der „Welt am Sonntag“.

